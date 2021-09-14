Парижские каникулы: беременная Нюша в трикотажном платье цвета айвори вышла на променад с дочкой

Нюша давно стала кумиром для миллионов людей. Она выпустила множество хитов: «Выбирать чудо», «Вою на луну», «Цунами». При этом за последние годы жизнь певицы изменилась. Она не только стала женой Игоря Сивова, но и родила дочку Симбу. Сначала пара скрывала девочку, но в этом году кроха уже сопровождала маму красных дорожках. А теперь артистка уже не скрывает, что снова ждет ребенка.

За последние месяцы живот Нюши заметно округлился, но это не мешает ей, как и прежде, подбирать себе женственные образы. После насыщенного лета, которое певица провела с родными и друзьями, регулярно появлялась на вечеринках, она уехала отдыхать. Артистка путешествует с мужем и дочкой. Накануне они добрались до Парижа. Звезда сняла видео у Лувра. Она предстала в трикотажном платье цвета айвори, которое подчеркнуло ее живот. Ботинки на шнуровке дополнили ее образ.

Нюша станцевала с дочкой у достопримечательности. На ее плече была сумка Prada. А вот Симба предстала в джинсах и лонгсливе.

Поклонники посчитали, что певица специально привела наследницу в это место, так как его можно увидеть в мультфильме «Леди Баг и Супер-Кот». Многие также восхитились тем, как выглядит молодая мама. «Ты прекрасна», «Какие милые девочки», «Передай привет Леди Баг», «Вот это путешественницы», «Такая элегантная», «Нюша прям сияет», «Как выросла Симба», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.