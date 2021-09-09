Коралловый шелк: 50-летняя Кудрявцева в предстала костюме оверсайз с брюками палаццо, как у Алсу

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она знает большую часть звезд российского шоу-бизнеса. Лера ведет несколько передач, а также регулярно оказывает на светских мероприятия. Минувшим летом она в 19 раз вела «Новую волну». Во время мероприятия блондинка продемонстрировала несколько образов, включая платья со стразами, которые ей так нравятся. А вот в обычной жизни она носит более комфортные образы.

Уже не раз Кудрявцева отдавала предпочтение нарядам из шелка. У нее есть платье макси из такой ткани. Теперь она решила похвастаться костюмом кораллового цвета. Футболка оверсайз и струящиеся брюки палаццо скрыли изъяны ее фигуры и визуально сделали стройнее. Примечательно, что она сочетала его с яркими шлепками, так как позировала на отдыхе Солнцезащитные очки также дополняли ее лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие одарили 50-летнюю телеведущую комплиментами. «Девчули очень красивые костюмы», «Классный образ, люблю такие широкие брюки, и модно и +2 кг не видно», «Лера, красотка и костюм супер», «Смотрю и восхищаюсь. Красивая, умная, особенная и невероятно женственная», «Такая стильная всегда», «Цвет шикарный», «Обожаю шелк», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что ранее в таком же костюме отметилась певица Алсу. Она выбрала такой же фасон, но более нежный оттенок. К слову, это не первый раз, когда вкусы девушек совпали.

Смотрите также: