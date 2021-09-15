«Когда ты королева — можно все!»: 66-летняя Долина в мини-платье с пайетками выступила на сцене

Лариса Долина может похвастаться тем, что большую часть жизни выступает на сцене. Она давно прославилась как артистка не только в России, но и за рубежом. Примечательно, что в 66 лет певица продолжает удивлять публику. Она не только выпускает новые хиты, активно общается с молодежью, преподает в вузе, но и следит за внешностью. В этом году Лариса Александровна похудела и сменила имидж.

Теперь на сцене Долина появляется в женственных платьях, не боится носить мини и лосины. Более того, во время «Новой волны» певица не пропускала вечеринки. А вот накануне она посетила праздник, который устроил Александр Розенбаум в честь своего 70-летия. Лариса Александровна вышла с ним на сцену. Она облачилась в приталенное черное мини-платье с пайетками. Яркий макияж с блестками и объемные кудри дополнили ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«Когда ты королева — можно все! Такое платье выдержит не каждая внешность, но у Ларисы Долиной это получилось. Яркая вещь точно не оставит равнодушными всех, кто боится показывать свои колени. Или считает, что оголять эту часть тела после 40 не принято. Но звезда считает по-другому. Мое мнение — если колени выглядят адекватно, почему бы и не показать? Лариса… в хорошей физической форме, поэтому образ в пайетках органично подчеркивает внешний вид. Я бы поменяла оттенок колготок, которые явно видно, на более подходящий цвету кожи лица и рук. Прическа и серьги добавляют яркость, а рукава с воланам — этажность. Подводя итог: если вы Лариса Долина — такое платье вполне можно надеть на праздник! Жаль, что я не Лариса Долина», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Опыт работы: 7 лет и 2000+ шопингов, 200+мероприятий для 50 000 человек. Она также руководитель собственного event-агентства, 1 год работала байером в Южной Корее, а еще со-основатель Всероссийского сообщества стилистов и амбассадор UMA.

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