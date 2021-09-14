«Собралась на день рождения»: 66-летняя Долина в силуэтном платье из гипюра подчеркнула изящные лодыжки

Певица побывала на празднике в честь юбилея Александра Розенбаума. Она восхитила гостей своей фигурой.

Лариса Долина уже давно является народной артисткой РФ. Она выступала на мировых сценах и теперь не только продолжает строить карьеру, но и преподает в вузе. В этом году певица смогла впечатлить своих поклонников и коллег, так как похудела больше чем на 20 килограммов. После этого она сразу сменила гардероб. Несмотря на то, что ей недавно исполнилось 66 лет, певица носит мини и каблуки.

Красоту своих образов Долина демонстрировала в конце лета, когда приняла участие в «Новой волне». Теперь она занимается со студентами, поэтому стала реже выходить в свет. Но она не могла пропустить праздник, который устроил Александр Розенбаум в честь своего 70-летия. Для такого случая Лариса Александровна облачилась в черное силуэтное платье из гипюра. Наряд дополнили колготки и туфли-лодочки.

Певица подчеркнула свои стройные ноги и изящные лодыжки. Объемная прическа и неброский макияж завершили аутфит.

«Открыточка от кое-кого. „Вот собралась на день рождения, на юбилей моего друга Саши Розенбаума — теплого, родного, космически талантливого, харизматичного до невозможного, любимого, сердечного! Сашка, ты особенный и лучший! Люблю до гробовой доски!“», — поделилась словами мамы дочка артистки Ангелина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие одарили ее комплиментами. «Вау! Наша шикарная! Глаз не оторвать!», «Боже…какая лань!», «Лариса Александровна потрясающая!», «Какая красивая!», «Ух ты, ну нереальная красота», «Вы невероятно красивы», «Мне кажется, вы стали еще стройнее», — прокомментировали пост подписчики.

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