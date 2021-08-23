65-летняя Долина в мини-юбке по фигуре и на каблуках зажигательно выступила на «Новой волне»

Лариса Долина в этом году не перестает удивлять фанатов. Она сначала похудела больше чем на 20 килограммов, а потом сменила гардероб. Артистка без стеснения носит мини-шорты и платья. Также она стала частой гостьей на вечеринках. Этим летом певица приехала в Сочи не только ради отдыха, но и чтобы принять участие в «Новой волне». Она отметилась сначала в платье в стиле Мэрилин Монро, а вот для вечера в честь Николая Баскова, звезда припасла более элегантный лук.

23 августа на сцене блистал Басков. Он не только вел концерт, но и выступал со многими коллегами, в том числе с певицей Валерией. А вот Долина подготовила номер с Александром Панайотовым. На этот раз она облачилась в черную рубашку с цепочкой вместо галстука, а также облегающую мини-юбку. Образ дополнили туфли на каблуке. Артистка сделала яркий макияж и собрала волосы в пучок.

Зажигательное выступление Ларисы Александровны впечатлило публику. Позже ведущий, встречающий гостей на красной дорожке, восхитился тем, как преобразилась звезда за год. Сама певица пояснила, что просто ей захотелось чего-то нового. Также она призналась, что каждый вечер веселится с друзьями, так как скоро начнется учебный год, а она является преподавателем в Институте культуры и искусств, поэтому позже будет очень занята.

«Какая роскошная», «Вот это талия», «Лариса Александровна, ваш стиль сногсшибательный», «Нереально красивая», «Загляденье», «Какой дуэт», «А вы дадите фору молодым», «Ножки просто модельные», «Теперь эфира на ТВ», «Ох, какая вы красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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