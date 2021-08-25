На стиле: Долина в блузке с пышными рукавами и рваных джинсах отправилась на вечеринку

Артистка выбрала наряд в стиле спорт-шик, чтобы повеселиться на последней вечеринке в этом году в рамках «Новой волны». Ее образ оказался неидеальным.

Лариса Долина в этом году не перестает удивлять публику. Певица всегда умела производить впечатление не только голосом, но и внешним видом. Она много лет следила за собой, стараясь похудеть. И теперь 65-летняя артистка постройнела больше чем на 20 килограммов. Она также сменила гардероб и теперь все чаще носит короткие юбки и шорты. По словам самой звезды, ей захотелось чего-то нового.

Этим летом Долина много работала, но недавно она приехала в Сочи не только, чтобы отдохнуть, но и ради «Новой волны». Артистка приняла участие в концертах и подготовила несколько ярких номеров. Певица появлялась на публике в воздушном платье в стиле Мэрлин Монро и и юбке по фигуре. А вот 24 августа она отправилась на автопати, которое стало заключительным.

Лариса Александровна на этот раз облачилась в рваные широкие джинсы и белую блузку с пышными рукавами. Серебристые кроссовки дополнили ее наряд.

«Ну что ж, друзья, заключительное after party начинается! Завтра закрытие и мы с Андреем Давинчи „Мурашами по коже“ завершим пребывание на самом замечательном музыкальном празднике „Новая волна“! Тема сегодняшней вечеринки „Дружба народов“. Посмотрим, что приготовили организаторы! Желаю вам всем спокойной доброй ночи», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие отметили, что она стала очень молодо выглядеть. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Лариса создала образ в свете модных тенденций сочетания не сочетаемого. Праздничный верх, рваные джинсы стиля кэжуал и спортивные кроссовки можно как-то объединить в стиль спорт-шик, но не хватает связующих деталей, аксессуаров, которые „поженили“ бы между собой верх и низ в единую картинку. А так, верх живет своей жизнью, а низ — своей. Образ не доработан», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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