«Так эффектно»: 72-летняя Пугачева в черном платье миди с поясом подчеркнула тонкую талию

Примадонна повидалась с семьей Валентина Юдашкина. Для появления на публике она выбрала лаконичный образ, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алла Пугачева уже давно счастлива в браке с Максимом Галкиным. Они живут в просторном замке в деревне Грязь. Пара растит двойняшек Лизу и Гарри. Однако они также любят устраивать посиделки в саду, а также ходить в гости. После пандемии супруги не упускают возможности выйти в свет. В августе Галкин отправился в Сочи на «Новую волну». Примадонна решила не скучать в его отсутствие и отправилась в гости.

Певица побывала дома у Валентина Юдашкина и с радостью пообщалась с его женой Мариной. Они уже давно дружат семьями. На фото с модельером Алла Борисовна предстала в черном платье миди с широким поясом на резинке. Она также сделала легкую прическу, открыв уши. Артистка выглядела еще более стройной, что отметили поклонники.

72-летняя Пугачева вновь восхитила своим внешним видом пользователе Сети. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что она часто отдает предпочтение именно черному цвету. Образ звезды оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Алла Борисовна отдала предпочтение total black look. Черный цвет — цвет драмы и требует контраста. Алла Борисовна использовала контраст в разнице фактур: матового и глянца. Плюс ко всему, она блондинка, поэтому образ получился сдержанный, лаконичный и нескучный, подчеркнул ее стройность. Единственное, поменять бы ремень — резинку на более жесткий модный широкий ремень или длинный узкий обмотать креативно вокруг талии…А в целом, Алле Борисовне идет черный цвет. Не все могут так эффектно его нести», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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