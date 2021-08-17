С хвостиком и челкой-шторкой: Пугачева отметилась на прогулке в брючном костюме в горох

Певица в очередной раз продемонстрировала стильный и женственный образ. А благодаря прическе, она выглядела по-новому.

Алла Пугачева всегда обладала особым чувством стиля. Она не скрывает, что именитые модельеры шили для нее наряды. Валентин Юдашкин до сих пор создает для нее платья, а дизайнер Игорь Гуляев наряжает даже детей звезды Лизу и Гарри Галкиных. В 72 года артистка может похвастаться моложавым видом. Также она умело подбирает себе наряды, не боясь экспериментировать с имиджем.

Не так давно Алла Борисовна побывала в гостях у Иды Достман. Она отметилась в рубашке оверсайз и укороченных белых брюках. Тогда она скрыла живот и подчеркнула ноги. А теперь в соцсети появились кадры, где певица сначала прогуливается по саду, а потом посещает бутик с мужскими нарядами. Примадонна предстала в костюме-пижаме оливкового цвета с принтом горох. Наряд оверсайз визуально стройнил звезду.

Более того, Пугачева впервые за долгое время открыла шею и уши, собрав волосы в хвост. Актуальная челка-шторка дополняла образ, как и украшения с жемчугом.

Поклонники признались, что с трудом узнали певицу. Некоторые даже посчитали, что она не может так выглядеть. «А где Алла Борисовна?», «Впервые вижу такой», «На себя не похожа», «Не может быть, что она так выглядит», «Костюм крутой», «Очень стильная», — прокомментировали кадры подписчики.

К слову ранее стилист Карина Росс уже оценивала образы Аллы Борисовны в горох. Она отметила, что этот узор в моде.

«С трендовым принтом в горох. Умело расставленные акценты, правильное сочетание цветов — все это поистине радует глаз и смотрится не однотипно», — высказывалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист высокой специализации. Окончила ведущий институт моды «Maragoni» в Милане. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии.

Смотрите также: