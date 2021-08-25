Валерия в белоснежном брючном костюме отметилась с Димашем и Галкиным на «Новой волне»

Валерия в этом году устроила себе большой отпуск. Она провела время не только с мужем Иосифом Пригожиным, но и сыном Арсением Шульгиным, невесткой Лианой и маленькой внучкой Селин. Они побывали в нескольких странах, а также провели время на даче в Швейцарии. Но недавно артистка приехала в Сочи. Она вернулась к работе и приняла участие в «Новой волне». 24 августа она не только спела с Игорем Николаевым, но и презентовала новую песню.

Для концерта Валерия подобрала три наряда. Она отметилась в топе и юбке-футляре с рюшами, а также в двух костюмах, один из которых состоял и белого приталенного пиджака и брюк клеш. Образ дополняли туфли на шпильке и небрежная прическа. Наряд подчеркнул стройную фигуру 53-летней артистки. Она покрасовалась на красной дорожке, а после своего выступления звезда столкнулась с коллегами за кулисами.

Валерии довелось пообщаться с Максимом Галкиным, а также с Димашем, Николаем Цискаридзе и Валерием Леонтьевым, которые тоже принимали участие в последнем конкурсном дней «Новой волны».

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что белоснежный костюм выглядел стильно. «Валерия и Макс — самые красивые», «Какой классный наряд», «Валерии ну очень идет причесочка», «Димаш, какой милый», «Такая элегантная», «Валерия отдохнула и словно сияет», «Галкин такой деловой», «Очень красивая, прям любуюсь», — прокомментировали пост подписчики.

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