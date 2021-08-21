«С одухотворенным лицом»: Лиза Галкина устроила музыкальный вечер для папы в замке

Максим Галкин живет в деревне Грязь в просторном замке, который построил сам. Вместе с ним коротает дни Алла Пугачева. Она уже редко выступает на сцене, но любит устраивать посиделки с друзьями. Также артистка много времени уделят двойняшками Лизы и Гарри. Малыши готовятся пойти во второй класс. Пока они наслаждаются последними летними днями. При этом малыши порой занимаются домашними делами и даже собирают фрукты и овощи на огороде.

Если Гарри обожает все чинить и мастерить разные вещи своими руками, то его сестра часто танцует, а также играет на пианино, чему ее научила мама. 21 августа Галкин поделился кадрами с дочкой. Лиза решила порадовать папу представлением. Она была в алой футболке, а ее волосы были собраны в два хвостика. Она сидела за цифровым пианино и наигрывала разные мелодии.

«Волшебство! Пианино само играет!» — решила удивить отца Лиза, включив запись. «Я сейчас так опущу телефон, а ты так с одухотворенным лицом. Давай!» — поддержал ее Максим. «Это сейчас похоже на какой-то дверной звонок», — отметил он позже.

Лиза порой не могла сдержаться и заливалась смехом. Она пыталась удивить папу, но в итоге начинала звонко смеяться.

«Вот, а сейчас я сама придумала!» — сказала малышка. «Обожаю смех Лизы», — признался артист.

Напоследок она сочинила мелодию на восточный мотив. Поклонники восхитились тем, как умеет играть Лиза. Многие одарили дочку Примадонны комплиментами. «Очень светлый ребенок», «Восток — дело тонкое! Браво, Лизавета!», «Очень позитивная и талантливая девчушка! Просто солнышко!», «Копия матери, такой же юмор, харизма, обожаю», «Какая-то восточная мелодия получилась! Талант», — прокомментировали пост подписчики.

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