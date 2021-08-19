«Стал самым трендовым»: Рудова в изумрудном платье бэби-долл не скрыла «прелести» фигуры

Наталья Рудова снялась в десятках разных фильмов и сериалов. Однако прославила ее картина «Татьянин день». Она продолжает строить карьеру, но многие поклонники признаются, что следят за ее жизнью, так как девушка частая гостья светских тусовок. Свою личную жизнь блондинка скрывает. При этом актриса любит наряжаться и проводить время с друзьями. Этим летом она отдыхала в Европе с Анастасией Решетовой.

Теперь Наталья вернулась в столицу. Однако она предпочитает наслаждаться последними днями лета, поэтому не перестает гулять и посещать разные мероприятия. На этот раз актриса похвасталась новым образом. Она позировала на природе в приталенном платье бэби-долл изумрудного цвета. Так как Рудова не стала надевать лиф, то наряд выгодно подчеркнул ее формы.

«В этот раз мы выбрали летний и легкий образ, который мне очень нравится. А вам?» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от образа и самой артистки. А для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценила fashion blogger Кристина Стець.

«Отличный образ, зеленый цвет стал самым трендовым этим летом. А значит и оттенки зеленого приветствуются. Платье бэби-долл подчеркивает талию, но именно это как облако, что добавляет игривости образу. Аксессуары (белый ободок, белая сумка) и кеды подчеркивают легкий, летний и немного наивный образ. И на заметку, отличный прием в макияже, ножовый макияж поддерживает образ, а яркая помада как цветовой акцент добавляет сексуальности, дерзости», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Кристина Стець — fashion blogger. Училась в школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и курсы стилиста Эвелины Акуа.

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