«Вкусняшка такая»: Наталья Рудова похвасталась наливной грудью в атласном мини-платье

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — опубликовала свежие кадры из Монако. Примечательно, что на фотографиях знаменитость показала выдающийся бюст в наряде молочного цвета с непростительно соблазнительным вырезом.

Напомним, Наталья отдыхала во Франции и ее пригородах вместе с моделью Анастасией Решетовой. Красавицы в отпуске успели продемонстрировать роскошные фигуры в вечерних платьях. И даже когда подруги вернулись домой, у них остались сотни снимков в чувственных нарядах. Именно поэтому Рудова продолжает радовать поклонников соблазнительными формами в мерцающих платьях.

Так, актриса похвасталась крошечным переливающимся платьем цвета сливочного пломбира. Наталья надела поверх него белоснежную рубашку. К ним Рудова добавила кроссовки цвета слоновой кости и квадратную сумочку Dior.

«Тот случай, когда и душа и тело прекрасны», «Наталья, вы великолепны», «Шикарна, как всегда», «Малыш, забери меня с собой», «Наталья, посылаю тебе тысячный поцелуй, признаюсь в наивысшей любви», «Вы секси», «Как же это все красиво, Ната», «Если и есть богини, то вряд ли они красивее тебя», «Я влюбляюсь в тебя», «Самая прекрасная на свете», — написали поклонники Натальи в комментариях под фото.

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