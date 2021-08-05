Танцы до утра: Рудова в коротком платье повеселилась с Решетовой на побережье в Каннах

Бывшая возлюбленная Тимати наслаждается летними днями с актрисой. Они оказались на вечеринке, где стали танцевать прямо за столом.

Наталь Рудова прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Теперь в ее копилке уже десятки разных ролей. Она дружит со многими знаменитостями, включая Дмитрия Нагиева. Актриса обладает привлекательной внешностью, поэтому ей часто приписывают романы с влиятельными мужчинами. Однако о своей личной жизни блондинка не рассказывает. Этим летом она решила отдохнуть в компании Анастасии Решетовой.

На частном самолете подруги улетели в Сен-Тропе. Бывшая возлюбленная Тимати вязала с собой сына Ратмира. Несколько недель они загорали и купались. А 5 августа девушки оказались в Каннах. Они решили развеяться и посетили вечеринку на побережье, где стали танцевать прямо за столом. Рудова предстала в алом мини-платье с глубоким декольте и белой рубашке. А вот Решетова подчеркнула изгибы фигуры молочным нарядом.

На мероприятии играла разная музыка, даже «Калинка-Малинка». Подруги решили оторваться и танцевали несколько часов. Они смогли развеяться.

А поклонники восхитились тем, как выглядят девушки. Многие осыпали их комплиментами. «Какие красотки», «Круто, вы прям зажигалочки», «Настя такая фигуристая», «Наташа, близняшки выпрыгивают», «Порой кажется, что грудь вы приклеиваете к одежде», «Какое декольте, закачаешься», «Без парней, красотки на выданье», — прокомментировали пост поклонники.

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