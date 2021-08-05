«Что ты творишь!»: Рудова приспустила лиф, подразнив поклонников сочными формами

Татьяна Рудова уже длительное время строит карьеру в кино. Славу ей принес сериал «Татьянин день». Также она отметилась в таких картинах, как «Любовь в городе ангелов», «Бихэппи». Актриса в этом году отметила 38-летие. Она отпраздновала эту дату с друзьями. Примечательно, что личную жизнь актриса предпочитает не выставлять на показ. Этим летом она отправилась в отпуск с подругой Анастасией Решетовой.

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Уже несколько недель Рудова нежится на солнце в Сен-Тропе. Она делится кадрами, на которых то плавает в бассейне, то катается на яхте. Пикантные кадры уже заполонили ее ленту в Instagram. Но утром 5 августа она снова нашла, чем удивить подписчиков. Актриса в розовом мини-бикини запечатлелась в лучах солнца. Она приспутила лиф, засветив округлый бюст. При этом Наталья держалась за тесемки от трусиков.

В таком виде она устроила танцы у бассейна, разгорячив своих фанатов. Более того, Рудова показала, как в черном купальнике окунается в воду, демонстрируя напрягшийся бюст.

«Потому что я счастлива», — написала звезда.

Поклонники были так впечатлены увиденным, что осыпали актрису комплиментами. «Ох, ничего себе. Эротика средь бела дня», «Такая вы стройняша», «Снимай трусы, раз уже начала», «Шикарная малышка», «Что за прелесть такая», «Средь бела дня», «Еще и трусы снимает», «Что ты творишь!», «Нельзя так, ой, нельзя», — прокомментировали пост подписчики.

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