«Ягодка»: 62-летняя Юдашкина в платье с юбкой солнце и сандалиях предстала в саду

Марина Юдашкина уже длительное время счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Они вместе занимаются домом моды. Для кутюрье супруга является музой и помощницей. У влюбленных есть дочка Галина и внуки — Аркадий и Анатолий. Однако наследница маэстро уже длительное время находится в Китае по работе. Поэтому пара этим летом часто путешествует.

Юдашкина недавно отдохнули в Греции. Там Марина то и дело облачалась в модные наряды. Чаще всего 62-летняя подруга Аллы Пугачевой выбирала женственные платья.

Так как в Москве погода выдалась жаркой, то теперь жена кутюрье продолжает наряжается уже дома. 9 августа она вышла в сад, чтобы похвастаться новым образом. Светская львица предстала в платье миди с акцентом на талии. Наряд цвета фуксии с юбкой солнце открыл ее стройные щиколотки. Сандалии дополнили летний образ.

«Как хорошо, что лето еще немного радует солнечной погодой!» — отметила Марина.

Поклонники и друзья восхитились тем, как она выглядит. «Ягодка», — заявила Кристина Орбакайте. «Очень-очень красиво!», «Очень красивое платье. Фото великолепно, как и хозяйка», «Марина, как всегда, безупречна», «Какая красивая хозяйка! Какая красивая гортензия!», «Талия космическая», «Очень красиво выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Марина в 62 года занимается спортом и следит за внешностью. Часто ее выбор нарядов совпадает со вкусом Аллы Пугачевой.

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