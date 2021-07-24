Марина Юдашкина в алом платье с юбкой-солнце посетила храм на острове Кефалония

Жена Валентина Юдашкина поделилась кадрами с путешествия по Греции. Она побывала на острове в Ионическом море.

Марина Юдашкина любит проводить время с мужем Валентином Юдашкиным. Она живет в просторном особняке, но часто ходят в рестораны и в гости к друзьям. В прошлом году супруги нянчились с внуками Аркадием и Анатолием, но потом мама Галина Юдашкина увезла малышей в Китай, так как ее пригласили туда по работе. Теперь кутюрье путешествует вместе с женой. Недавно они посетили Италию, а теперь оказались в Греции.

Вот уже несколько дней Марина делится кадрами с отдыха. Так как она жена модельера, то у нее множество нарядов. Накануне светская львица поплавала на яхте в молочном платье в пол. А 24 июля она побывала на острове Кефалония в Ионическом море. там Юдашкина посетила местный храм. Для прогулки в жаркую погоду она выбрала алое платье из струящейся ткани с юбкой-солнце. Наряд подчеркнул ее талию. Она также надела белую тунику и сланцы.

«Хочу поделиться с Вами чудесами на острове Кефалония. Храм в который на праздник Успения Пресвятой Богородицы сползаются змеи , которые считаются особым благословением этих мест и только здесь змеи с крестом на голове, обвивают икону Девы Марии, как только Литургия заканчивается — они уползают. В часовне „Богоматерь с лилиями“ в деревушке острова происходит чудо:засохшие сорванные лилии, пролежавшие 4 месяца распускаются и цветут! Затем лепестки раздают верующим. Монастырь СВ.Герасима, покровитель Кефалонии, главной реликвией монастыря являются нетленные мощи Святого Герасима ,он был знаменит чудесным даром исцеления людей! Очень трудно описать все подробно», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились не только красочными кадрами, но и тем, как выглядит 63-летняя Марина. Многие написали ей комплименты. К слову, платья алого цвета носит и Анна Нетребко. Она находится на гастролях в Испании.

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