«Прекрасное чувство стиля»: Юдашкина в шифоновом платье с принтом «мильфлер» предстала в Греции

Жена Валентина Юдашкина на отдыхе отметилась в модном образе, который оценила имидж-стилист Диана Руссо.

Марина Юдашкина уже больше 33 лет является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Супруги живут в особняке в Подмосковье и любят нянчиться с внуками Анатолием и Аркадием. Однако их дочка Галина с малышами уже год находится в Китае по работе. Тем временем модельер путешествует с супругой. Этим летом они уже посетили Италию, а теперь проводят время в Греции.

С собой в отпуск Юдашкина взяла множество нарядов. Она является главной музой кутюрье, поэтому не перестает появляться на публике в элегантных образах. Ко всему прочему, в 62 года жена модельера может похвастаться стройной фигурой. Во время очередной прогулки на яхте Марина устроила фотосессию на побережье греческого острова. Она предстала на фото с шифоновом платье с актуальным принтом «мильфлер». Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее стройность.

«Острова Греции — это олицетворение живописности этих мест. Райские уголки Греции встречаются в небольших бухтах», — написала она.

Поклонники восхитились летним образом жены Юдашкина. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Диана Руссо.

«У Марины прекрасное чувство вкуса и стиля. Многие ее образы хочется разглядывать в мельчайших деталях. Не могу не отметить отличные внешние данные и фигуру знаменитости, благодаря которым она может позволить себе носить разнообразные модели и фасоны. Для отдыха на греческом побережье Марина выбрала актуальное макси-платье с мильфлерным принтом и акцентом на талии. Хороший выбор, но мне не хватает аксессуаров в этом образе. Хочется добавить массивных украшений в этническом стиле, соломенную сумку и плетеные сандалии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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