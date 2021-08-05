«Молодит и освежает»: 72-летняя Пугачева в белоснежных брюках и фатиновой юбке вытянула силуэт

Примадонна побывала на празднике. Она поздравила брата Максима Галкина с днем рождения.

Алла Пугачева редко появляется на публике. Уже длительное время она предпочитает посвящать себя семье, а вот концерты дает только по особым случаям. Певица живет в замке в деревне Грязь с мужем Максимом Галкиным. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Этим летом юморист ухаживает за огородом и ездить на гастроли. Но накануне он отправился на праздник вместе с женой.

Родному брату артиста Дмитрию Галкину исполнилось 57 лет. Они устроили посиделки на природе. При этом Пугачева успела попозировать в ретроавто. Она облачилась в белую блузку оверсайз и брюки скинни с высокой посадкой. Изюминкой образа стала воздушная юбка расшитая цветами. Алла Борисовна сделала прическу с хвостиком и челкой.

«Ретро моего возраста. Подходит и размер и цвет. Ну спасибо мужинек», — отметила звезда. «Автомобиль чуть моложе», — признался Галкин. «Моложе даже! Ну люблю молодых», — заявила Примадонна.

72-летняя артистка сразила многих поклонников летним нарядом и моложавым видом. Ее осыпали комплиментами даже друзья. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Диана Руссо.

«Очередной стильный и современный образ демонстрирует Алла Борисовна. Наряд подобран правильно с точки зрения пропорций и цветового решения. Брюки на завышенной талии стройнят и вытягивают силуэт, а летящая фатиновая юбка скрывает объемы. Белый цвет в качестве основы образа всегда молодит и освежает, сиреневый оттенок на юбке хорошо поддержан макияжем. Я так понимаю, что это фотосессия, и возможно в скором времени мы сможем увидеть фото и оценить результат более детально. Если обувь примадонна подобрала в тон принта на юбке , то образ на твердую 10», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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