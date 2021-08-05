Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября
Видео
Вкусный стейк от шеф-повара Сергея Жукова
Видео

«Молодит и освежает»: 72-летняя Пугачева в белоснежных брюках и фатиновой юбке вытянула силуэт

Примадонна побывала на празднике. Она поздравила брата Максима Галкина с днем рождения.

«Молодит и освежает»: 72-летняя Пугачева в белоснежных брюках и фатиновой юбке вытянула силуэт
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева редко появляется на публике. Уже длительное время она предпочитает посвящать себя семье, а вот концерты дает только по особым случаям. Певица живет в замке в деревне Грязь с мужем Максимом Галкиным. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Этим летом юморист ухаживает за огородом и ездить на гастроли. Но накануне он отправился на праздник вместе с женой.

Родному брату артиста Дмитрию Галкину исполнилось 57 лет. Они устроили посиделки на природе. При этом Пугачева успела попозировать в ретроавто. Она облачилась в белую блузку оверсайз и брюки скинни с высокой посадкой. Изюминкой образа стала воздушная юбка расшитая цветами. Алла Борисовна сделала прическу с хвостиком и челкой.

«Ретро моего возраста. Подходит и размер и цвет. Ну спасибо мужинек», — отметила звезда.

«Автомобиль чуть моложе», — признался Галкин.

«Моложе даже! Ну люблю молодых», — заявила Примадонна.

72-летняя артистка сразила многих поклонников летним нарядом и моложавым видом. Ее осыпали комплиментами даже друзья. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Диана Руссо.

«Очередной стильный и современный образ демонстрирует Алла Борисовна.

Наряд подобран правильно с точки зрения пропорций и цветового решения. Брюки на завышенной талии стройнят и вытягивают силуэт, а летящая фатиновая юбка скрывает объемы. Белый цвет в качестве основы образа всегда молодит и освежает, сиреневый оттенок на юбке хорошо поддержан макияжем.

Я так понимаю, что это фотосессия, и возможно в скором времени мы сможем увидеть фото и оценить результат более детально. Если обувь примадонна подобрала в тон принта на юбке , то образ на твердую 10», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

Диана Руссо. Фото: Teleprogramma.pro

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваДиана РуссоЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильМодные трендыПугачева фото