От радости запрыгали: Лиза и Гарри Галкины в пижамах встретили родителей, вернувшихся с вечеринки

Максим Галкин отпраздновал день рождения брата. Уже ближе к полночи Примадонна с мужем оказалась у ворот замка. Им на встречу выбежали двойняшки.

Максим Галкин уже 19 лет счастлив с Аллой Пугачевой. В этом году в их семье состоялось много праздников. Дочка артистки Кристина Орбакайте отпраздновала 50-летие. А вот сам юморист устроил праздник в честь своего юбилея — 45-летия. Летом супруги обычно уезжают на море, но уже второй год подряд они отказываются от поездок. Зато на этот раз влюбленные смогли посетить вечеринку брата Галкина Дмитрия.

Родственнику юмориста исполнилось 57 лет. Максим и Алла Борисовна провели день на природе. Они посидели в саду на террасе. Как оказалось, дети Примадонны остались дома. Супруги веселились до поздней ночи и явились в замок уже почти в полночь. Их встретили семилетние Лиза и Гарри, которые еще не спали.

«Где же наши дети!» — закричал Галкин.

И тут из ворот выбежали малыши, которые успели облачиться в пижамы. примечательно, что наряд Гарри был ярче, чем у его сестры. Они стали прыгать от радости.

«Мамусик и папусик приехали!» — заявил мальчик «Здрасьте!» — присоединилась Лиза.

Дети обняли родителей. Семеная идиллия восхитила поклонников Аллы Борисовны и ее мужа. «Всех бы так встречали», «Ну чудо дети», «Прелестные какие», «Какая Лиза милашка», «Всем бы таких мам и пап», «Примилая картина», «Как еще может выглядеть счастье», — прокомментировали кадры подписчики.

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