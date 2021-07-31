«Красавица»: Алла Пугачева в костюме оверсайз трендового цвета и галстуке восхитила Аниту Цой

Алла Пугачева привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание. Она так долго выступала на сцене, что научилась подбирать себе стильные образы. Певица не скрывает, что нарды для нее шьет Валентин Юдашкин, а также дизайнер Игорь Гуляев. Даже дочка артистки Лиза в свои семь лет берет пример с мамы и наряжает без повода. Не так давно Примадонна побывала в гостях у подруги Алины Редель. Тогда она подчеркнула ноги лосинами и дополнила их рубашкой оверсайз.

А накануне Алла Борисовна покрасовалась в своем саду в ярком летнем наряде. Ее запечатлела на камеру дочка Кристина Орбакайте, которая пока находится в Москве на съемках. Певица облачилась в костюм оверсайз цвета омлета, который в тренде в этом сезоне, по словам Александра Васильева и других экспертов моды. Более того, она дополнила лук укороченной блузкой, галстуком и шляпкой. белые ботинки на толстой подошве завершали образ.

«Ох, это что у нас за француженка?» — заявила Орбакайте. «Скорее всего, Англичанка», — ответила Алла Борисовна.

72-летняя артистка даже продемонстрировала знание английского языка. Она продефилировала по газону перед дочкой. Костюм певицы напоминал наряд Натальи Водяновой, которая тоже выбрала широкие брюки и актуальный оттенок. Многие друзья восхитились тем, как выглядит Примадонна. «Класс!» — написала Марина Юдашкина. «Красавица», — заверила Анита Цой. «Люблю», — присоединилась жена Александра Реввы.

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