«Добавляет объема»: Мария Шарапова в ярусном платье с принтом «мильфлер» предстала в Англии

Российская теннисистка показала, как провела уикенд в графстве Хэмпшир. Ее летний наряд оценила стилист Элла Маковей.

Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира. Год назад она объявила о завершении спортивной карьеры. Девушка заверила, что причиной стали травмы, которые дают о себе знать. Но вскоре она объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов Европы британским бизнесменом Александром Гликсом. Теперь спортсменка все чаще одевается в женственные образы. Она живет в США, но этим летом приехала в Англию.

В соцсети Мария решила показать, как проходят ее выходные. Она посетила поместье недалеко от Хука, графство Хэмпшир. Для прогулки теннисистка выбрала многоярусное платье темного цвета с объемными рукавами и актуальным принтом «мильфлер». наряд скрыл фигуру девушки. При этом образ дополнили сандалии мятного цвета.

Из-за достаточно свободного кроя поклонники заподозрили Шарапову в беременности. «Вы беременны?», «Маша, ты беременна?», «Очень красивая», «Это жених тебя рассмешил», «Присматриваюсь и кажется через пару месяцев округлишься», — стали писать подписчики. Но на подозрения фанатов Мария не ответила. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Элла Маковей.

«Ярусное платье в мелкий цветочный принт с пышными рукавами — не самый удачный выбор для Марии. Фасон добавляет объема, утяжеляя статную фигуру спортсменки, а на темном фоне „мильфлер“ теряются неконтрастные светлые черты лица. Для „летнего английского уикенда“ Марии больше бы подошло светлое платье с неконтрастными более крупными узорами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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