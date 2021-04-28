«Очень актуально в этом сезоне»: Мария Шарапова предстала в льняных кюлотах и лимонном жакете

Мария Шарапова в начале 2020 года завершила свою карьеру в большом спорте. Обладательница множеств наград заверила, что приняла такое решение из-за травм. Однако позже девушка объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов Европы британским бизнесменом Александром Гликсом. В 34 года теннисистка обладает стройной фигурой, а также умеет выглядеть элегантно, поэтому поклонники не удивились, что она собралась замуж.

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Уже длительное время Мария живет в США, где обустраивает свой дом. Накануне она решила похвастаться новым образом. Время от времени спортсменка выходит в свет, поэтому следит за трендами. На фото девушка позировала в кюлотах горчичного цвета и топе в тон. Поверх она накинула жакет лимонного цвета. Сандали дополнили ее весенний наряд.

«Широкие брюки — это естественный переход от спортивных штанов», — отметила звезда.

Поклонники восхитились ярким образом Шараповой. Многие отметили, что она посвежела и похорошела. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Екатерина Клинова.

«Для любого русского человека это имя особенное. И для меня не исключение. Я очень люблю и уважаю Марию. Мне импонируют ее образы. И сочетание оттенков в этом образе мне тоже нравится. Блондинкам оно очень идет, особенно весной. Льняные кюлоты, сандалии, удлиненный жакет — все очень актуально в этом сезоне. Однако нарядный жакет из гладкой ткани спорит с льняными, шероховатыми кюлотами, простыми босоножками. В этот образ подошел бы молочный льняной жакет. Тогда и простая прическа в виде распущенных волос, серьги-кольца будут выглядеть очень гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии» г. Москва.Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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