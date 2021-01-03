Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом за 18 миллионов рублей

Известная теннисистка в ближайшее время может выйти замуж.

Теннисистка Мария Шарапова в Instagram похвасталась помолвочным кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил ее бойфренд Александр Гилкс, друг принца Гарри.

«Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом». Мария Шарапова

Интересно, что поклонники Марии Шараповой достаточно быстро вычислили стоимость помолвочного кольца. Оно стоит в районе 180 тысяч фунтов стерлингов. На российские деньги это примерно 18 миллионов рублей.

больше по теме Мария Шарапова объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов Европы Теннисистка готовится к свадьбе с близким другом британских принцев Уильяма и Гарри.

Отметим, что роман Марии Шараповой и Александра Гилкса начался в 2018 году, когда теннисистка еще выступала в профессиональном туре. Избранник звезды — известная в мире личность. Он является основателем аукционного дома Paddle 8. Мужчина Шараповой много времени проводит в Великобритании. Он общается со многими членами королевской семьи. Его считают одним из самых известных женихов Европы.

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