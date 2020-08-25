«Он работал таксистом»: Шарапова раскрыла неизвестные подробности из жизни отца Легкоступовой

Телеведущая Арина Шарапова заявила, что прекрасно знакома с исполнительницей хита «Ягода-малина» Валентиной Легкоступовой, которая неожиданно для многих ушла из жизни в возрасте 54 лет. Они были соседками по дачам в Крыму.

«Я ее очень хорошо знала и очень переживаю из-за трагедии, которая случилась. Я и ее отца хорошо знаю. Он работал таксистом. И я, когда прилетала в Крым, всегда говорила ему: «Анатолий, пожалуйста, довези меня до Коктебеля». Арина Шарапова

По словам Шараповой, самоизоляцию она провела как раз в Крыму на своем участке. Она любовалась цветами, которые растут на ее даче. Прежде всего, розами, которые очень любит. По словам звезды, самоизоляция позволила ей много времени провести на даче, чему она несказанно рада, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Валентина Легкоступова была кремирована несколько дней назад. По одной из версий, к ее смерти привело падение в ванной комнате. Звезда, по слухам, сильно выпивала. Она получила травму головы. Еще по одной из версий, в ее смерти может быть виновен ее муж яхтсмен Юрий Фирсов. Возможно, он избивал звезду. Сейчас этой историей занимаются правоохранительные органы.