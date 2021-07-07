«Визуально стройнит»: Нетребко в многоярусном платье в пол цвета лазури предстала на сцене

Анна Нетребко в этом году вернулась к гастролям. Она переживала, когда в мире началась пандемия. Ей самой пришлось несколько месяцев провести дома в Вене. Позже она стала приезжать в Россию, где виделась с друзьями и давала концерты. Но теперь певица с радостью ездит по Европе. Несколько дней она отдохнула на Сардинии с родными. А накануне оперная дива побывала в итальянской Казерте.

Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов выступили на музыкальном фестивале, который проходит в саду у королевского дворца Reggia di Caserta. Для такого случая артистка подобрала несколько нарядов. Примечательно, что на репетиции она появилась в струящемся легком платье-тунике. А вот на сцену певица сначала поднялась в золотом платье в пол с рукавами-крыльями. Но самым ярким образом дивы стало платье лазурного цвета.

Анна выступила с мужем, надев многоярусный наряд в пол. На плече платья был цветок из ткани. За счет рюш певица скрыла фигуру. Она казалась еще более стройной. При этом одна рука была открыта, а вторую покрывал шифон.

«Атмосфера летнего музыкального вечера в Италии», — написала звезда.

Публика тепло встретила артистку. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошное платье в насыщенном голубом оттенке визуально стройнит Анну и добавляет ей легкости и нежности. Грамотно распределены объемные воланы. Они имеют одинаковый размер, и заполняют собой все пространство. Глаз видит повторяющийся ритм и мысленно достраивает его двигаясь сверху вниз. Это визуально вытягивает и стройнит.

Поэтому не все горизонтальные линии полнят и не все вертикальные стройнят. Все зависит от ритма, частоты, заполненности пространства. Усиливает стройность и легкость тот факт, что линии не совсем статичны, а слегка диагональны, что добавляет образу эффект движения, динамики. Объем поддержан цветком, что добавило целостности и гармонии. Анна выглядит потрясающе!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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