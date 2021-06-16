«Не красят и придают возраст»: Стриженова отметилась в неудачном розовом жакете и юбке-футляре

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она умеет подобрать слова на любую тему. Примечательно, что в передаче «Доброе утро» она часто предстает в платьях, а вот для проекта «Время покажет» стилисты подбирают ей более сдержанные и деловые образы. Недавно телеведущая отдохнула с мужем в Краснодарском крае. Она успела погулять в вечернем платье и покататься на паруснике в юбке макси.

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А вот 16 июня Стриженова уже вернулась к работе. Она не могла пропустить очередную съемку, посвященную встрече двух глав государств в Женеве. Для эфира женщина выбрала юбку-футляр длиной до середины икры, а также белую блузку и розовый приталенный жакет. Белоснежные лодочки завершали ее аутфит. Екатерина собрала волосы, открыв изящную шею.

Этот наряд телеведущей понравился не всем ее поклонникам. Нашла в нем изъяны и имидж-стилист Диана Руссо, которая дала свою оценку для портала Teleprogramma.pro.

«У Екатерины потрясающая яркая внешность, которую стилистам телеканала, к сожалению, удается подчеркнуть крайне редко. На телевидении Екатерина зачастую появляется в довольно странных образах, которые ее совсем не красят и придают возраст. Данный аутфит не стал исключением. Образ собран неправильно с точки зрения пропорций: из-за неподходящей длины жакета и юбки создается ощущение прямоугольной фигуры и отсутствия ног. Жакет в таком случае должен быть на пару ладоней длиннее и заканчиваться на самой широкой линии бедер, а юбка — на ладонь выше, чтобы создать гармоничные пропорции 2/1. Также не могу не заметить, что жакет Екатерине явно маловат, ему бы стоило быть на размер побольше. Не забываем правило: если вещь на вас застегивается, это не значит, что она вам как раз. Единственное, с чем угадали, так это с цветом жакета. Учитывая цветотип Екатерины, ей идут такие яркие и насыщенные цвета. Кроме того, насыщенный розовый является одним из главных цветов этого года», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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