В морском стиле: Стриженова в белоснежной юбке макси и кедах отметилась на озере Абрау

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро». А также участвует в театральных постановках. К слову, в 53 года она может похвастаться моложавым видом. Для эфиров образы ей подбирают стилисты. Чаще всего они сдержанные и дополнены жакетами. В обычной жизни звезда любит носить женственные платья. А также недавно брюнетка хвасталась украшением с бриллиантами.

С начала лета Стриженова решила устроить себе отпуск. Она предстала на днях в Геленджике, где провела время с дочками и внуком. Телеведущая даже успела покрасоваться на лужайке с видом на морское побережье. А 14 июня она уже была у озера Абрау в Краснодарском крае. Екатерина приняла участие в парусной регате. На судне она оказалась с мужем Александром. Все члены экипажа были в бирюзовых футболках. Екатерина дополнила образ белой юбкой макси и кедами. Ее муж был в белых шортах.

В итоге пара получила одну из наград. Уже на побережье они стали отмечать это событие и запечатлелись в брызгах игристого напитка.

«Впервые участвовали в парусной регате! Инструкция на месте и вперед…. Три заезда на адреналине и бронза наша, ураааа!!!» — написала в соцсети звезда.

Поклонники поздравили супругов и назвали их гармоничной парой. «Какие вы красивые! Как классно! Регата!», «Как я вами, Катенька, и вашей семьей восхищаюсь! Так держать!», «Круто! Столько эмоций», «Какие же вы классные», «Катя, вы в отличной форме», «Все такие морские, летние, свежие и загорелые», — прокомментировали пост подписчики.