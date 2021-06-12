Сама нежность: 53-летняя Стриженова в атласном платье в пол цвета шампанского предстала в Геленджике

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих. В ее копилке есть работы в кино. Более того, она играет в театре. Однако зрители ее любят, так как уже не первый год именно Екатерину первой видят по утрам. Она ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Обычно даже в праздники артистка едет в «Останкино», чтобы отсняться для эфира. Лишь редкие выходные она проводит дома с семьей.

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Однако 12 июня Стриженова приехала в Геленджик. Она не стала раскрывать, сможет ли в ближайшие дни отдохнуть или находится в командировки. Однако телеведущая запечатлелась на лужайке с видом на море. Она позировала в вечернем платье в пол цвета шампанского. Наряд из атласа с завышенной талией подчеркнул ее фигуру. Екатерина держала в руках букет цветов.

«С праздничным приветом из солнечного Геленджика», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя телеведущая. Многие отметили, что у нее идеальный фарфоровый цвет кожи. Другие оценили ее наряд. «Екатерина, вы красавица. Так держать!», «Вы сама нежность», «Какая вы красивая, грациозная», «Вы красивы, как невеста!», «Какая вы шикарная», «Боже, какая куколка», «Шикарная дама в шикарном платье», — прокомментировали пост подписчики.

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