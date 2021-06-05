Скрыла фигуру: Стриженова в розовом платье в пол с объемными рукавами вышла в свет с мужем

Екатерина Стриженова уже давно работает на телевидении. При этом она успевает играть в театре и уделять время родным. Артистка обрела счастье в личной жизни еще когда была юной. Вместе с мужем Александром Стриженовым она так долго вместе, что их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Недавно влюбленные посетили вечеринку Кристины Орбакайте, где телеведущая предстала в элегантном вечернем наряде. А теперь они пришли на премию Муз-ТВ.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro находился в центре событий. Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Дмитрий Нагиев были ведущими вечера и встречали гостей. Примечательно, что многие артисты тщательно подошли к выбору нарядов. Ольга Бузова пришла в образе птицы, а Алсу оделась с дочкой Микеллой в одном стиле. Стоит отметить, что многие отдали предпочтение розовому цвету, в том числе и Стриженова.

Она позировала на ковровой дорожке в платье в пол с объемными рукавами. Наряд также имел полоски, которые визуально стройнят любую фигуру. При этом все свои изъяны она скрыла за свет свободного кроя. А вот ее муж предпочел классический черный костюи и бабочку.

На ковровой дорожке она встретила Юлию Ковальчук. Певица была в розовом костюме, поэтому оценила образ Стриженовой. А позже они разместились в зале и насладились шоу. Ольга Бузова выступила с ярким номером, а открыла вечер Светлана Лобода, которая даже полетала на дирижабле. Собчак и Нагиев обменивались шутками, а также пытались сделать все, чтобы Моргенштерн вел себя более сдержанно.

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