«Стройнит фигуру»: Семенович в приталенном платье мидакси и на каблуках пришла на вечеринку

Анна Семенович раньше выступала в составе группы «Блестящие», но потом она смогла построить успешную сольную карьеру. Девушка обладает не только веселым нравом, сильным голосом, но и нестандартной фигурой. При этом в юности она могла похвастаться точеными формами и занималась фигурным катанием. По словам самой артистки, потом гены взяли свое. Однако с помощью нарядов певица умело корректирует свои формы.

На днях для фотосессии Анна выбрала платье в горох. Элегантный образ подчеркивал ее стройные ноги. А вот позже она сделала не самый удачный выбор, позируя в платье-сорочке свободного кроя. Наряд с квадратным вырезом, визуально испортил ее фигуру. 20 мая певица вышла в свет. Она посетила вечеринку, которую организовала Олеся Судзиловская, актриса, в честь дня рождения. На этот раз Семенович выбрала женственный наряд, подчеркнувший ее достоинства.

Артистка произнесла тост в приталенном платье мидаксе из денима. Наряд дополнял тонкий пояс и туфли-лодочки. Анна позже смогла в нем свободно танцевать и перемещаться по ресторану. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила Елена Бестави.

«Вы знаете, на мой взгляд, пояс не дает сильного акцента на талию, может только блестящая пряжка. Главный акцент у Анны всегда — роскошное декольте. В данном случае это гораздо больше привлекает внимание. Пояс на завышенной талии не дает эффекта стройности. Само платье идеально по фигуре и без пояса вполне стройнит фигуру. Фасон замечательный. За счет длины, приталенности — силуэт стройнит Анну. Пояс тут не несет смысловой нагрузки в плане коррекции фигуры», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имидж-стилистом. Она прошла курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр». В настоящее время также проводит мастер-классы, тренинги по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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