«Невеста на выданье!»: Семенович предстала в пышном свадебном платье с рукавами-фонариками

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что посвятила себя творчеству. Однако несколько лет назад девушка заверила, что созрела для создания семьи. Во время пандемии она была неразлучна с таинственным бойфрендом. Однако недавно в свой день рождения артистка призналась, что ее сердце снова свободно. Тогда она улетела в Египет, чтобы развеяться и отдохнуть.

Однако не прошло и года, как Анна решила заинтриговать поклонников. 18 мая она запечатлела себя в пышном свадебном платье. К ней домой привезли несколько нарядов, но певица примерила лишь одно из них на камеру.

«Посмотрите! Ну все! Невеста на выданье! Ну как я вам в свадебном платье?» — спросила звезда.

Артистка облачилась в пышное платье-бюстье с фатиновой юбкой, шлейфом и объемными рукавами-фонариками. Такой фасон наряда зрительно уменьшил ее талию и подчеркнул декольте. Семенович с улыбкой красовалась у зеркала и представляла, что танцует.

«Ну все, пора! Всем любви и счастья!» — заявила певица.

Поклонники отметили, что она постройнела и загорела, что наряд смог подчеркнуть. Многие давно ждут, когда девушка выйдет замуж. В 41 года она еще не была в роли невесты. Однако после последнего романа Анна захотела стать мамой. Теперь она мечтает обзавестись детьми и быть частью крепкой семьи.

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