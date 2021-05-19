«Добавляет объемы»: Семенович испортила фигуру неудачным платьем оверсайз лимонного цвета

Певица предстала в летнем наряде на съемках. Имидж-стилист Алсу Арна призналась, что образ незавершен и не совсем подходит типу ее фигуры.

Анна Семенович не раз признавалась, что испытывает трудности, так как у нее нестандартная фигура. Певица обладает пышными формами. Она не раз рассказывала, что в юности была более стройной и даже занималась фигурным катанием, а потом девушка преобразилась. Со временем артистка научилась подбирать наряды, которые визуально корректируют ее фигуру. Чаще всего она носит платья силуэта ампир.

А на днях Семенович приняла участие в съемках клипа. Сначала она позировала в квартире, а потом решила выйти на террасу. Певица предстала в легком мини-платье оверсайз с пышными рукавами. Наряд свободного кроя и модного цвета лимона позволил ей скрыть область живота, но при этом девушка показала стройные ноги. Анна отметила, что любит сниматься в Санкт-Петербурге и готовит что-то очень нежное.

Поклонники выразили любовь к артистке. При этом многие отметили, что девушке очень идет такой оттенок желтого. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ для презентации клипа я считаю незавершенным. Платье в стиле оверсайз было бы уместно, если бы оно было с принтом. Во-вторых, было бы лучше с V-образным вырезом или если бы можно было открыть одно плечо, второе прикрыв. Таким образом скорректировав и уменьшив верхнюю часть. У Анны тип фигуры верхний треугольник, когда все объемы приходятся на верхнюю зону. При этом Анна обладает прекрасными стройными ногами. К слову, такой же тип и у Аллы Пугачевой. Мы видим, что как часто она демонстрирует красоту и стройность своих ног. А в случае Анны еще и рукава добавляют нежелательные объемы в верхней части, которая нуждается в коррекции и зрительном уменьшении. Поэтому платье выбрано неудачно по причине лишних объемов, по причине квадратного выреза, который сейчас в хоть и в моде, но эта горизонталь расширяющая и так пышные формы Анны. Укладка тут тоже не выдерживает объемов, сосредоточенных в центре образа из-за платья», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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