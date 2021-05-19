«Царица в деле»: Анна Семенович в алом платье в горох и на шпильках подчеркнула тонкие щиколотки

Анна Семенович является одной их самых известных певиц. В свое время она выступала в составе группы «Блестящие». Однако потом девушка с эффектной внешность решила строить сольную карьеру. Многие ее любят не только за вокальные данные, но и за нестандартную фигуру. Она не скрывает, что пытается бороться с лишним весом. При этом девушка научилась подчеркивать свои достоинства.

В последнее время Анна все чаще облачается в наряды, которые способны сделать визуально талию уже. Также певица подчеркивает стройные ноги. Скорректировать фигуру ей помогают наряды на запах. А вот для фотосессии в гостинице она предпочла платье в стиле Мерилин Монро алого цвета и с принтом горошек. Семенович дополнила образ белыми босоножками на шпильке.

«Царица в деле», — заявила звезда.

Наряд артистки позволил ей открыть стройные ножки. Ранее стилист Марина Корабель признавалась, что этот принт не теряет актуальности. Добавим, что в наряде в горох недавно отметилась и Алла Пугачева.

«Такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена», — подчеркивала эксперт.

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