«Какой замечательный лук!»: Кожевникова позировала в мятной юбкой плиссе и белоснежной косухе

Мария Кожевникова не только звезда сериала «Универ», но также политический деятель и многодетная мама. Девушка подарила своему мужу троих сыновей. Теперь малыши помогают ей по хозяйству, но порой и становятся причиной, почему она редко выходит в свет. К слову, артистка с трудом похудела после третьих родов. Однако недавно на Московском кинофестивале она снова не смогла скрыть пышных форм.

По всей видимости, с помощью нарядов Мария теперь корректирует фигуру. На новых фото она похвасталась весенним образом. Актриса облачилась в юбку плиссе мятного цвета марки Александра Терехова. Она дополнила ее белым топом и молочной косухой оверсайз. Юбка в пол зрительно вытянула силуэт. Кожевникова дополнила образ пудровыми лодочками.

Для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави оценила ее аутфит.

«Какой замечательный лук! Эта объемная кожаная куртка делают Марию похожей на девочку-подростка, которая пытается носить вещи взрослых. Очень интересно, очень игриво. Если говорить о юбке плиссе, модной в этом сезоне, то тут многое зависит от ширины заложенных складочек. В принципе, она идет всем. Но ее нужно соотносить со своей фигурой. Чем крупнее формы, тем шире складочки должны быть. Ну и, соответственно, желательно, чтобы юбка была от середины икры и ниже. Можно сказать, что подобные юбки, особенно из тонких тканей, вносят нотку романтизма в образ, если это еще и пастельные оттенки, то очень женственный образ будет обеспечен. При этом юбка плиссе прекрасно вписывается в деловой гардероб. В зависимости от верха, можно создать абсолютно разные образы. Тонкий трикотажный свитер — прекрасный вариант для отдыха в сочетании с такой юбкой плюс кроссовки. Если свитер поменять на блузку или топ и блейзер, то это будет тоже хороший вариант для офиса. Но в таком случае длина юбке должна закрывать колени, не ниже, потому что в деловом дресс-коде длинные юбки неуместны», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — имиджмейкер-стилист. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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