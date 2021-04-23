Мария Кожевникова отметилась на красной дорожке ММКФ в эксклюзивном платье цвета фуксии

Актриса Мария Кожевникова появилась на красной дорожке ММКФ в эксклюзивном платье цвета фуксии. Наряд был сшит специально для нее для данного мероприятия. Оценила его и дизайнер Ксения Князева.

«Видно, что платье Марии эксклюзивное, сшито специально для нее. Цвет фуксии свежий, актуальный, на ковровой дорожке выглядит весьма эффектно. Но в районе бедер портным надо было добавить немного объема, чтобы платье село без натяжения и складок».

Ксения Князева

Напомним, что в этом году Московский кинофестиваль распахнул свои двери для высоких гостей и звезд шоу-бизнеса уже в 43-й раз. Гостей лично встречал режиссер Никита Михалков, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Евгения Медведева в кремовом жакете и шифоновой юбке блистала на красной дорожке ММКФ Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию стала одной из главных звезд кинофестиваля.

Добавим, что ММКФ имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года он проходил в конце июня, однако затем сроки были сдвинуты. Теперь он идет в Москве во второй половине апреля.

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