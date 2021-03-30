«Добавляет лишние объемы»: Кожевникова в глянцевом тренче цвета ультрамарина пришла на показ

Актриса посетила детский модный показ, который организовала Яна Рудковская. Ее младшие сыновья приняли участие в мероприятии, выйдя на подиум в трендовых нарядах.

Мария Кожевникова раньше не только снималась в кино, но и вела политическую деятельность. При этом девушка успела стать многодетной мамой. Своему мужу Евгению Васильеву она подарила троих сыновей. Пара воспитывает семилетнего Ивана, шестилетнего Максима и трехлетнего Василия. В последнее время артистка редко появляется на публике. Она предпочла сосредоточить внимание на семье.

Однако с наступлением весны в Москве стали чаще проходить премьеры и светские рауты. 29 марта в театре «Школа современной пьесы» состоялся детский модный показ, который организовала Яна Рудковская. Дети знаменитостей дефилировали на подиуме в трендовых образах из магазина «Кенгуру». Сын продюсера Саша Плющенко открыл показ, потом публика увидела наследников Филиппа Киркорова Аллу-Викторию и Мартина, а также младшего сына Юлии Барановской — Арсения.

Кожевникова не удержалась и тоже посетила мероприятие. На подиуме появились сразу два ее сына Иван и Максим. Сама актриса облачилась в белое платье-сорочку и глянцевый тренч Александра Терехова цвета ультрамарина.

«Мой редкий выход и приятная встреча с девчонками», — похвасталась в соцсети звезда.

Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Наталья Сулейкина.

«Мария прекрасна, но вот тренч странный. Он и актуальный, и интересный, но как-то не сидит. Тренч добавляет лишние объемы и кг за счет блеска и кроя. Безусловно цвет и цветовое сочетание Мария выбрала правильно, разбавив синий белым, тем самым не перегрузив образ. Стильные лодочки подчеркивают стройность и длину ног, V-образный вырез на блузке удлиняет шею и скрадывает объем сверху. Правильно подобрана бижутерия, которая подчеркивает красоту Марии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественная школа. Курсы: визажист «Бьюти-фабрика», а также множество специализированных курсов по стилю и имиджу. В профессии около 10 лет.

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