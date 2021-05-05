В карамельных тонах: Гагарина в приталенном платье в цветочек и сапогах-казаках отметилась в Москве

Полина Гагарина известна не только как певица. В прошлом году она снялась в сериале «Бывшие», показав себя с новой стороны. Примечательно, что девушка только развелась со вторым мужем, Дмитрием Исхаковым. В свои 34 года она обладает стройной фигурой. Артистке нравится выглядеть стильно и женственно. При этом на сцене она зачастую предстает в сверкающих нарядах, а вот в обычной жизни предпочитает носить образы в стиле кэжуал.

На днях Полина побывала в Санкт-Петербурге. Она посетила Эрмитаж. Девушка была облачена в джинсы и трикотажную рубашку. А теперь она показала кадр, на котором предстала в черной дубленке и шапке-ушанке. Массивные ботинки молочного цвета дополняли ее образ. Для сравнения Гагарина поделилась кадром, сделанным в Москве, где она позировала в приталенном платье в цветочек марки Александра Терехова. Она сочетала наряд с рыжей косухой и сапогами-казаками цвета карамели.

«Битва городов! Первое фото — Москва, второе — Питер! Вы за май или за маябрь?» — спросила звезда.

Поклонники признались, что летние образы им нравятся больше. «Очень милая и красивая», «Поля, везде хороша», «Мы за теплую весну без всяких природных аномалий!», «Платье классное», «Вам все идет», «Такая русская красота», «Сапоги крутые», «Красивая. Я за тепло и солнышко», «Стройная наша», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после развода Гагарина пополнила гардероб обновками. Она старается выглядеть женственно. Дома ее всегда ждут дочка Мия, а также сын Андрей. Все свободное время артистка посвящает наследникам.

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