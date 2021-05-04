«Прекрасно все»: Полина Гагарина в джинсах скинни и молочных сапогах отправилась в Эрмитаж

Полина Гагарина давно является популярной певицей. Она не скрывает, что постоянно работает над собой. Девушка привыкла к публичности, поэтому старается всегда подбирать себе стильные образы, даже если ей не нужно выходить на сцену. А после развода с Дмитрием Исхаковым, артистка пополнила свой гардероб обновками. Она любит выглядеть женственно, но при этом ценит комфорт и практичность.

Недавно Полина выбрала для прогулки по Москве тренч, а вот для катания на теплоходе она предпочла платье в клетку и косуху. 4 мая певица оказалась в Санкт-Петербурге. Она решила устроить себе культурно-развлекательный вечер. Девушка отправилась в музей Эрмитаж. Гагарина осматривала картины и другие экспонаты. Она не удержалась и сделала фото на фоне портретов именитых людей.

Артистка на этот раз облачилась в серые джинсы скинни, трикотажную рубашку оверсайз и молочные сапоги. Водолазка в тон дополняла образ.

«В этой фотографии прекрасно все, я считаю! Симметрия, горизонт, идеальные пропорции! Кто не согласен, ничего не пишите», — заявила звезда.

Поклонники удивились тому, что у Полины нашлось время на музей. Многие оценили ее образ в стиле кэжуал. «Великая на фоне великих», «Повезло им всем. Сделали фото с Полиной Сергеевной. Идеальные во всем и всегда!», «Вы идеальная, это главное», «Какой шедевр! Полина! Топовый фотограф, прекрасно поставлен свет, ракурс, модель в непринужденной позе! Обложка Vanity Fair! Не меньше!», «Горизонт роскошен однозначно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: