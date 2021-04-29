Кукольная фигура: Гагарина в «золотом» платье-бюстье и ботфортах на завязках подурачилась в гримерке

Певица заявила, что является тиктокершей. Она похвасталась одним из своих роликов.

Полина Гагарина в 16 лет начала покорять сцену. Тогда она пришла на вторую «Фабрику звезд». Девушка смогла победить на конкурсе, но при этом она решила самостоятельно развиваться после завершения проекта. До сих пор многие отмечают, что она обладательница сильного голоса. К слову, с тех пор артистка смогла преобразиться. После развода с первым мужем она смогла сильно похудеть. Теперь блондинка поддерживает себя в форме.

В прошлом году Полина снова стала свободной девушкой. Примечательно, что любые проблемы ее только закаляют. Она не перестает работать над собой. А образы певицы становятся все ярче. Девушка часто выступает в шифоновых платьях, но также у нее есть и более смелые образы. Накануне Гагарина запечатлела, как дурачиться в гримерке. При она облачилась в золотое платье-бюстье в стиле Барби. Наряд дополнили ботильоны на завязках.

В таком луке девушка прыгала, ела и веселилась. Она обновила прическу. Четкое каре обрамляло ее лицо. А вот наряд подчеркнул точеные формы певицы.

«Если кто не знает, что я супер тиктокерша, подписывайтесь на мой канал», — заявила Полина.

Поклонники восхитились красотой 34-летней звезды. Многие не подозревали, что она снимает такие ролики. «Нереально красивая Полина, мимика выше всяких похвал», «Красивому и талантливому человеку даже кривляние идет», «Наряд обалденный. Вам идет», «Кукла барби», «Совсем худенькая», «Безумно красиво и очень оригинально придумано!!!», «Захотела в блонд и каре», «Крутая такая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: