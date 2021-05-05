«Цвет не самый удачный»: Стеша Маликова в платье в горох и белых босоножках отметилась на отдыхе

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей семьей. Он вырастил дочку Стефанию, которая теперь учится на четвертом курсе МГИМО и в прошлом году запустила свой бренд одежды. Девушка поглощена работой над новыми нарядами. Она с юного возраста интересовалась модой и теперь воплощает свои идеи в жизнь. При этом Стеша старается учитывать модные тенденции. Зачастую она и сама носит луки, которые продает.

Так, недавно Маликов увез свою семью отдыхать на Мальдивы. Даже на острове его дочка облачается в женственные образы. На днях она покрасовалась в платье в стиле бэби-долл. А теперь Стеша выбрала алое приталенное платье в горох. Наряд длины миди дополнили белоснежные босоножки. Она также дополнила аутфит сережками и сделала нежный макияж. В таком образе наследница артиста провела вечер с подругами.

«Мамасита, сеньорита, один взгляд и твое сердце разбито», — написала она.

Позже она поделилась новыми кадрами. На этот раз ее локоны стали пышными.

«About yesterday — немного закудрявилась. Не признаю свои настоящие волосы, все время хочется выпрямить, на отдыхе не получается из-за влажности, кружишься вокруг зеркала, выпрямляешь, и через десять минут результат как на фото», — поделилась Стеша.

А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Анастасия Стар. Она посчитала его не самым удачным из-за цвета.

«Принт «горох» — это классика жанра. Всегда актуален, как и полоска, клетка, гусиная лапка. В данном случае цвет платья не самый удачный выбор для Стефании. Красный цвет подчеркивает красноту загорелого лица. Кроме того, красный — очень активный цвет, и с ним нужно быть осторожнее, чтобы он не „забивал“ вашу естественную красоту. Ну а если это ваш любимый цвет, добавьте яркие губы, чтобы повысить контрастность своей внешности и выглядеть гармонично. Сочетание гороха и рюшей на отделке ворота и рукавов, создают впечатление романтичной легкомысленной барышни. Чтобы усилить это впечатление, я бы заменила серьги на крупные жемчужины, а идущий в комплекте ремень — на белый кожаный с инкрустированной бляшкой. К такому платью хочется добавить легкие локоны. В целом образ Стефании требует доработки. Это платье ее не красит. Считаю, это не самый удачный ее выбор», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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