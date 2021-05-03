Леди на пляже: Стеша Маликова в белом платье в стиле бэби-долл подчеркнула свою стройность

Дмитрий Маликов не перестает давать концерты и сочинять новую музыку. Однако главным в его жизни остается семья. Он уже вырастил дочку Стефанию и теперь заботиться о сыне Марке вместе с женой Еленой Изаксон. Его старшая наследница учится в МГИМО и не так давно занялась собственным бизнесом. 21-летняя студентка пока не думает о замужестве. При этом многие отмечают, что она унаследовала красоту мамы.

Недавно Маликов снова увез свою семью на Мальдивы. Там он отметил Пасху. А дочка артистка примеряет яркие летние наряды. Она старается подчеркнуть свою юность и стройность. Очередной день Стеша встретила в белом платье в крапинку. Наряд в стиле бэби-долл или Барби с рукавами-фонариками и открытой спиной подчеркнули все достоинства ее фигуры. Она позировала на фоне лазурной воды. Небрежная прическа придала еще больше женственности ее образу.

Стоит отметить, что наряды в кукольном стиле носят многие звезды. Полина Гагарина, Кети Топурия и другие известные персоны ранее отмечались в подобных платьях.

Поклонники отметили, что у Стеши красивые, загорелые и стройные ноги. Многие одарили ее комплиментами. «Стеша ,какая ты классная», «Очень красивая», «Твоя естественная красота и женственность заслуживает намного большего, чем лайки и комментарии», «Ты всегда выглядишь умопомрачительно», «Красивое платье», «Такая стройняшка», «Прекрасный летний образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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