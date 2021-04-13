Весенний монохром: Стеша Маликова выбрала приталенный жакет и джинсы песочного цвета

Дмитрий Маликов активно занимается творчеством. При этом он всегда уделяет время семье. Певец гордится своей дочкой Стефанией. Девушка учится на четвертом курсе МГИМО. А год назад во время самоизоляции она занялась собственным бизнесом. Наследница артиста с юных лет интересовалась модой и теперь создает свою линейку одежды. 21-летняя девушка не скрывает, что сама носит наряды своего бренда.

В последнее время студентка очень занята. Она едва находит время на отдых. Но с наступлением весны Стеша старается видеться с друзьями и устраивать прогулки. Накануне она запечатлелась на набережной. Дочка Маликова предстала в приталенном жакете песочного цвета, укороченных джинсах в тон и бархатных лоферах. У девушки получился монохромный образ. Она также дополнила его актуальной сумкой-плетенкой, которая стоит около 240 тысяч рублей.

Поклонники восхитились красотой девушки. Мри этом многие отметили, что в таком наряде она выглядит элегантно. К слову, образы в едином цвете стали популярны год назад и не теряют своей трендовости. «Ну какова красота», «Какая прелестная принцесса», «Твоя красота не сравнится ни с чем», «Приятный цвет», «Наряд просто бомба», «Как вам идут такие образы», «Сразу статная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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