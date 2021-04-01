«Он очень талантлив»: Дмитрий Маликов назвал любимую песню в исполнении Сергея Лазарева

Артист поздравил коллегу с днем рождения. Он не стал скрывать, что многое его восхищает в экс-солисте группы Smash!!.

Сергей Лазарев начал свою карьеру в «Непоседах», а потом стал выступать с Владом Топаловым. Их группа Smash!! была очень популярна в 2000-х годах, но потом размолвка артистов привела к распаду коллектива. Певец смог построить успешную сольную карьеру без продюсера. Он дважды ездил на «Евровидение» завоевывая любовь публики, но оказывался на втором месте. 1 апреля Сергей отмечает день рождения.

С утра его поздравляют друзья и коллеги. Как оказалось, восхищается обаятельным артистом даже Дмитрий Маликов.

«Он гармоничный парень очень и редкий случай бесподобного труженика и интеллигентного человека. Он очень талантлив: и актер талантливый, и голос у него великолепный», — отметил Дмитрий.

При этом он добавил, что даже творчество Сергея ему очень нравится. Артист озвучил одну из своих любимых песен этого исполнителя. В плейлисте, который он регулярно переслушивает, у него есть хит Scream, с которым Лазарев ездил на «Евровидение» в Израиль, пишет «ФАН». И хотя занял он тогда лишь третье место, публика пророчила ему победу.

Напомним, что сейчас Сергей Лазарев с друзьями путешествует по Мексике. В свой день рождения он побывал на пляже и увидел тюленей, морских котиков и китов. У артиста есть сын Никита, а также дочка Анна, которых ему родили суррогатные мамы. Он очень любит наследников и редко показывает их публике.

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