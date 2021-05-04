«Образ стоит взять на заметку»: Гагарина показала, с чем носить клетчатое платье и косуху оверсайз

Певица поделилась кадрами, на которых танцует у своего особняка. Для прогулки она выбрала образ, который оказался актуальным. Его оценила имидж-стилист Анжелика Гарсан.

Полина Гагарина несколько лет назад сильно преобразилась. После развода с первым мужем девушка смогла похудеть. Теперь она одна из самых стройных певиц на отечественной эстраде. При этом артистка родила двоих детей: сына Андрея и дочку Мию, которой недавно исполнилось четыре года. Как известно, в прошлом году артистка снова пережила развод. На этот раз она начала новый этап жизни, обновив гардероб.

Теперь Полина еще чаще носит платья и любит образы в кэжуал-стиле. Она выступает на сцене в блестящих нарядах, подчеркивающих достоинства фигуры, а вот для обычной жизни выбирает менее броские, но женственные аутфиты. На днях Гагарина покрасовалась у своего особняка в клетчатом платье и черной косухе оверсайз. Она дополнила свой лук ботинками на массивной подошве и длинными носками.

В таком образе звезда отправилась кататься на теплоходе. Как оказалось, она не только поддержала главный тренд сезона, но и применила стилистический прием. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

«Очень нравится образ Полины. Мы видим на ней платья в особенно популярном сейчас ретростиле. Причем он в моде не только в одежде, но и в макияже, в прическах, аксессуарах. Гагарина поддержала тенденцию ретро и очень круто сбалансировала образ грубыми ботинками и косухой. Куртка классическая, правильного кроя и длины. Удлинение носки по типу гольфов, которые выглядывают из-под ботинок на шнуровке, очень крутой стилистический прием. Образ стоит взять на заметку, ведь он красивый, женственный и в тоже время комфортный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

Смотрите также: