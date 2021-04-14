Вся в розовом: Гагарина нарядила дочку в пышное платье из органзы и болеро для прогулки

Полина Гагарина в прошлом году рассталась с мужем — она пережила развод с Дмитрием Исхаковым. Сначала певица не говорила о проблемах в отношениях, а потом просто подтвердила, что ее второй брак подошел к концу. Даже ради дочки Мии пара не стала сохранять отношения. Также у артистки есть сын Андрей, которому 13 лет. Несмотря на свою занятость, звезда всегда находит время на наследников.

Недавно Полина рассказала, что ее сын тянется к музыке. Они вместе слушают песни, когда им не спится. 14 апреля певица посвятила себя младшей наследнице. Она отвела ее в зоопарк. Девушка облачилась в белую мини-юбку и футболку в тон. Лук дополнила кожаная сумка Yves Saint Laurent. На новом фото артистка держала на руках девочку, которую нарядила в пышное розовое платье из органзы и вельветовое болеро. Малышка также была в лосинах. Мия не только подросла, но и отрастила локоны. У нее волосы были заплетены в косу.

«Лето», — подписала фото звезда.

Позже Гагарина накинула на плечи дочки клетчатое пальто. Малышка разглядывала вольеры с животными. Ее впечатлил павлин, который распустил хвост.

«Вот и сюрприз для нас! Курочки, а вот павлин ужас.. Красота», — делилась эмоциями Мия.

Поклонники восхитились маленькой дочкой певицы. Многие отметили, что она стала заметно взрослее.

«Какая любовь», «Красотульки какие, скоро уже маму догонит, как растет», «Какая большая уже Мия», «Прекрасная мама и невероятная дочка», «Поля такая хрупкая. Как она еще ребенка носит на руках», «На вас приятно смотреть».

К слову, скоро Мие исполнится четыре года. Скорее всего, родители устроят для нее праздник.

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