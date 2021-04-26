«Мое чудо»: Гагарина показала, как дочка отреагировала на украшенную гостиную к ее четырехлетию

Полина Гагарина прославилась после участие в шоу «Фабрика звезд». Теперь она одна из самых известных артисток и при этом одна их самых скромных. Блондинка редко говорит о личной жизни и почти не дает интервью. У нее подрастает сын Андрей от первого брака, а также дочка Мия от Дмитрия Исхакова, с которым артистка развелась в прошлом году. Несмотря на свой плотный график, певица всегда старается уделять время наследникам.

Не так давно Полина поздравила сына с 13-летием и устроила ему сюрприз. Парень смог полетать на вертолете. А 26 апреля настал день рождения малышки Мии. Несмотря на то что артистка собиралась уехать на гастроли, утро она встретилась с именинницей. Девушка засняла на камеру, как девочка спускалась по лестнице в гостиную, украшенную в честь ее 4-летия. Дочка Гагариной была в белой пижаме с вишенками. Ее темные волосы были распущены.

«Все знают, что у тебя сегодня день рождения. Давай, чудо. Ты уже видишь? Мое чудо!» — сказала звезда. «Это Мини», — заявила кроха.

Девочка забежала в зал, где из розовых воздушных шаров была изображен голова Минни Маус из мультфильма. Более того, была создана фотозона со статуэткой этого мультипликационного персонажа, а на постаментах стояли цветы, торт и другие подарки. Первым делом Мия села на розовый мопед.

«Моя жизнь, мое счастье, моя любовь! Моя Мия! 4 года! Будь всегда здорова, моя доченька. С твоим днем рождения!» — написала Полина.

Поклонники удивились тому, как выросла дочка артистки. Многие восхитились сюрпризом, который для нее устроила мама. «Сладкую дочурку с Днем рождения. И тебя, прекрасная мамочка, с этим знаменательным днем!» — написала певица Валерия. «Какая милашка! С твоим днем, Мия», «Какая прелесть. С днем рождения, Мию!», «Маленькая принцесса», «Вы нам ее покажете?», «Взрослеет», — прокомментировали пост подписчики.

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