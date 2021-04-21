Спорт-шик в деле: Гагарина вслед за Водяновой отправилась гулять в тренче цвета индиго и кроссовках

Полина Гагарина не так давно отпраздновала 34-летие. Певица привыкла к тому, что постоянно находится на публике. При этом она рассказывает о своем творчестве и съемках, а вот о личной жизни чаще всего умалчивает. Артистка до сих пор прячет лицо дочки Мии, хоть девочке в конце апреля исполнится четыре года. Также от первого брака у нее есть сын Андрей. В последнее время она делится успехами наследников и порой показывает, как проводит с ними время.

Так как Полина обладает стройной фигурой, она часто носит женственные платья и любит подчеркивать ноги брюками-дудочками. Певица следит за трендами и покупает вещи в бутиках и у известных дизайнеров. Поэтому даже вне сцены она выглядит стильно. 21 апреля девушка поделилась новым фото. Она была запечатлена на прогулке в тренче цвета индиго и белоснежных кроссовках. Полосатая тельняшка дополняла лук в стиле спорт-шик.

Примечательно, что тренчи вновь стали актуальны. Недавно Наталья Водянова отметилась в тренче кремового цвета на улицах Москвы, а певица Валерия предпочла голубой оттенок.

«В последнее время блогер из меня так себе. Появляюсь тут редко, хотя занятость дикая, и хочется „конспектировать“ все в свой виртуальный дневник, чтобы делиться с вами событиями, настроением, эмоциями, возможно, чем-то личным. Но увы… что-то пошло не так. Причина — очень странные рассуждения в комментариях под моим последним постом. Например: „Ого, а это вы где? Вы так живете, с жиру не беситесь?!“ Я до сих пор не понимаю, как на это реагировать. Но реагирую. И желание делиться стройкой нового дома, домашними заботами и своей жизнью пропадает. Вопрос: вам интересно это все? Или вас это раздражает?» — поделилась Гагарина.

Поклонники посоветовали певице не обращать внимание на хейтеров и просто быть счастливой. Также онит отметили, что в таком наряде она выглядит еще моложе. «Полина, вы очень яркая личность», «Красота в глазах смотрящего. Мне интересно! Я рада за вас», «Вы прекрасны, как никогда», «Такая стильная всегда. Посвежела», «Вы нравитесь любой», — прокомментировали пост подписчики.

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