Силуэтные платья, комбинезоны, шубы: Анна Нетребко показала свои самые стильные образы

Оперная дива поделилась снимками, на которых позировала как в повседневных, так и вечерних нарядах.

Анна Нетребко в скором времени отметит 50-летие. Однако артистка не перестает удивлять поклонников и друзей. Она не только молодо выглядит и много путешествует, но и может похвастаться безупречным чувством стиля. Даже историк моды Александр Васильев отмечал, что у певицы очень стильные образы. К слову, Анна после рождения сына не пыталась похудеть. Она не любит спорт, поэтому визуально делает себя стройнее с помощью удачных нарядов.

Из-за пандемии жизнь Анны изменилась. Обычно она постоянно находит на гастролях. Но вот уже второй год певица не может приехать в Нью-Йорк, хоть и очень скучает по этому городу. Однако накануне она решила вспомнить свои образы, в которых звезда появлялась в самых отдаленных уголках мира и столицах мировой моды.

Так в Париже Нетребко отметилась в алом пальто и джинсах скинни. Ее лук дополнял берет в тон наряду. Также она покрасовалась в платье в пол с принтом на фоне оперного театра в Сиднее. Можно увидеть артистку ив платье свободного кроя с туникой в тон на Красной площади в Москве. В ее гардеробе есть платья оверсайз длины макси.

Также Анна любит костюмы с единым принтом, сверкающе вечерние платья и причудливые сумки. Есть в ее коллекции и алая шуба в пол с рисунком на спине дизайнера Игоря Гулева. Порой образы певицы разбавляют боа в тон.

«С Международным днем планеты! Она отдохнула от туризма за этот год — пора наверстать!» — заявила звезда.

Поклонники отметили, что ни у кого не видели таких ярких и стильных нарядов, которые вписываются в пейзажи и идут Анне. «Нет слов просто! Анна, а кто создает ваш образ, ваш внешний вид? Это так стильно, это так все вам идет», «Анна — вы и есть планета! Космос! Стиль, вкус, красота, шик, юмор! Дива дивная!», «Анечка — вы невероятная красавица ! А ноги — фантастика!», «Во всех ты душечка нарядах хороша! Конечно же, вы Анна! Наша гордость, наша красавица!», «Роскошная, неподражаемая, бесподобная наша Аннушка!» — прокомментировали пост подписчики.

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