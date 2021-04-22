Мода этой весны: Наталья Водянова снялась в алом тренче Burberry и с меховой сумкой

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-моделей в мире. Она работает в сфере моды уже более 20 лет. Увидеть ее на подиуме можно не часто, но она посещает показы как почетная гостья. Также девушка участвует в модных фотосессиях. Русская красавица живет в достатке с миллиардером Антуаном Арно и растит пятерых детей. При этом она успевает заниматься разными проектами, которые ее волнуют.

Этой весной Наталья приехала в Москву, чтобы объявить о премьере сериала «Русские каникулы», в котором будут показаны ее путешествия с детьми по родине. А также она захотела поддержать сына Лукаса, который создал свой бренд обуви и намерен открыть магазин в Москве. Каждый раз модель появляется на публике в модных нарядах. Она успела показать черный костюм с укороченным жакетом, кремовый тренч и платье свободного кроя.

А накануне Водянова приняла участие в фотосессии. Она облачилась в топ и алые шорты-бермуды. Их дополнил тренч и меховая сумка-шопер. Также на девушке были прозрачные мюли, которые она надела с капроновыми носками. Наряд бренда Burberry ей прислала Риккардо Тиши.

Примечательно, что похожий лук только в черном цвете и с шубой вместо тренча примерила Ирина Шейк. У нее была такая же обувь и носки. Так модели устроили виртуальный показ мод в условиях пандемии, облачившись в образы из новой коллекции.

Наталья сразу отметила, что сумка выполнена из экомеха. Она была рада поработать с Германом Ларкиным — фотографом и светким обозревателем. А поклонники в очередной раз восхитились красотой модели.

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