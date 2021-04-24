В любимой расцветке: Водянова в алых брюках клеш и полосатом поло Bottega Veneta отметилась в ЦУМе

Наталья Водянова не скрывает, что своих детей воспитывает в строгости. Как известно, у нее пять наследников: Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно. Модель позаботилась о том, чтобы они знали разные языки и умели играть на музыкальных инструментах. Более того, ее наследники близки к моде. Многие пророчат ее дочке карьеру модели. А вот сын девушки недавно запустил свой бренд обуви.

Этой весной Водянова приехала со старшими наследниками в Москву. Она посещает разные мероприятия, появляясь на публике в ультрамодных образах. А 23 апреля модель пришла на открытие первого магазина Лукаса в России. Сначала она оделась в одном стиле с сыном, а потом переоделась в яркий, но комфортный образ. Наталья встречала гостей и светских модников в алых брюках клеш и полосатом поло Bottega Veneta. Наряд повторял ее любимую расцветку Peacock кроссовок Fashion Baby.

К слову, брюки стали одними из самых трендовых в этом сезоне, а модель показала, с чем их можно носить. К слову, Лукас украсил подошву кроссовок бабочками, которых он с отцом Джастином Портманом ловил во время поездок на Уругвай. В магазине была представлена инсталляция полей Западного Суссекса, на фоне которых гости делали фото.

Среди тех, кто первыми примерили кроссовки, были: Симона Куст, Варвара Шмыкова, Гоша Рубчинский, Даня Че, Лиза Аминова, Ирина Мартыненко, Инга и Марк Берман. Водянова также тепло пообщалась с фотографом Германом Ларкиным.

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